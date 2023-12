Koninklijke Vopak Aktie: Am Scheideweg

Weitere Suchergebnisse zu "Koninklijke Vopak":

Die Dividendenrendite von Koninklijke Vopak liegt derzeit bei 3,41 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche ergibt sich eine Differenz von +3,41 Prozent. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Koninklijke Vopak eine Performance von -24,78 Prozent, was einer Underperformance von -24,78 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum Durchschnitt der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche liegt die Aktie deutlich darunter. Auch im Bereich des "Energie"-Sektors liegt die Rendite von Koninklijke Vopak 24,78 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Koninklijke Vopak liegt derzeit bei 41,33, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, basierend auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit 55,21 ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Stimmung und das Buzz in der Internet-Kommunikation haben sich für Koninklijke Vopak in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde als unauffällig bewertet, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für Koninklijke Vopak führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.