Koninklijke VopakV ADR im Check!

Koninklijke Vopak, ein Unternehmen aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,78 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in dieser Branche, die im Durchschnitt eine Rendite von 0 Prozent verzeichneten, liegt Koninklijke Vopak deutlich im Minus. Auch im Vergleich zum gesamten "Energie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 0 Prozent verzeichnete, schnitt das Unternehmen mit einer Unterperformance von 24,78 Prozent schlecht ab. Aufgrund dieser Unterperformance in Branchen- und Sektorenvergleich wird Koninklijke Vopak in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) von Koninklijke Vopak liegt bei 57,14, was auf eine neutrale Situation hindeutet, da weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 53, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Koninklijke Vopak liegt bei 23, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als ähnlich angesehen wird. Aus fundamentaler Sicht wird das Unternehmen daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Ebene.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Koninklijke Vopak. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt, ob es derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wird die Aktie aufgrund der unauffälligen Diskussionen in den sozialen Medien ebenfalls als "Neutral" eingestuft.