Koninklijke VopakV ADR Aktie: Da kann man nur noch staunen

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird die Koninklijke Vopak derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Unternehmens liegt bei 32,56 EUR, während der Aktienkurs bei 30,31 EUR liegt, was einer Abweichung von -6,91 Prozent entspricht. Dies deutet auf eine negative Bewertung hin. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 31,03 EUR, was einer Abweichung von -2,32 Prozent entspricht. Dadurch wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Im Branchenvergleich hat die Koninklijke Vopak in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,78 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 0 Prozent performten, was einer Underperformance von -24,78 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu erzielte der "Energie"-Sektor eine mittlere Rendite von 0 Prozent im letzten Jahr, wobei die Koninklijke Vopak 24,78 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Koninklijke Vopak besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Für die Bewertung der Dynamik des Aktienkurses kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI der Koninklijke Vopak liegt bei 53,7, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 55,37, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung als "Neutral".