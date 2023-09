Koninklijke Philips erwartet leichtes Umsatzwachstum in Q3 - Neue Quartalszahlen bald veröffentlicht

Koninklijke Philips ist ein niederländisches Unternehmen mit Sitz in Amsterdam, das sich auf den Bereich der Gesundheitstechnologie spezialisiert hat. In 34 Tagen wird das Unternehmen seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen, was für Aktionäre und Analysten von großem Interesse ist.

Aktuell wird die Marktkapitalisierung von Koninklijke Philips auf 18,97 Mrd. EUR geschätzt. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht steigen wird. Im dritten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 4,31 Mrd. EUR und es wird erwartet, dass dieser um 0,20 Prozent auf 4,32 Mrd. EUR steigt. Zudem soll sich auch der bisherige Verlust verringern und voraussichtlich um 12 Prozent auf -1,51 Mrd. EUR sinken.

Auf Jahressicht sind die Prognosen eher optimistisch: Der Umsatz soll um 3,10 Prozent...