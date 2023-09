Koninklijke Philips: Vorhersage für Quartalszahlen und Aktienperformance im Fokus

ARTIKEL:

Die Quartalsbilanz von Koninklijke Philips, einem Unternehmen mit Sitz in Amsterdam, Niederlande, steht in 22 Tagen an. Die Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt derzeit 18,19 Mrd. EUR. Am Tag der Veröffentlichung der Quartalszahlen werden Investoren und Analysten gebannt auf das Ergebnis warten. Laut aktuellen Datenanalysen erwarten die Analystenhäuser ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte Koninklijke Philips einen Umsatz von 4,31 Mrd. EUR. Nun wird ein Anstieg um +1,00 Prozent auf 4,35 Mrd. EUR prognostiziert. Auch der bisherige Verlust soll voraussichtlich um -4,00% steigen und bei -1,39 Mrd. EUR liegen.

In Bezug auf das vergangene...