Koninklijke Philips Quartalsbilanz: Anleger erwartungsvoll trotz sinkender Gewinnschätzungen

DER AKTIONÄR empfiehlt Anlegern, die Quartalsbilanz von Koninklijke Philips genau im Auge zu behalten. Die Schätzungen der Analysten geben einen Hinweis darauf, wie sich der Umsatz und Gewinn entwickeln könnten. Die Aktie hat in den letzten 30 Tagen bereits an Wert gewonnen, was auf das Interesse der Anleger an den bevorstehenden Zahlen hinweisen könnte.

Es ist jedoch ratsam, vorsichtig zu sein und nicht nur auf die kurzfristige Entwicklung zu schauen. Auf Jahressicht rechnen die Experten mit einem Anstieg des Umsatzes und Gewinns. Dennoch wird erwartet, dass der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr weiterhin leicht sinkt.

Bei der Analyse des Aktienkurses sollte auch die Charttechnik berücksichtigt werden. Derzeit gibt es keinen erkennbaren Widerstand gegen den positiven Trend bei Koninklijke Philips.

Es bleibt abzuwarten, ob die...