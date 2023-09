Koninklijke Philips NV Aktienkurs steigt: Quartalszahlen und Expertenschätzungen im Fokus

Am 30-Tage-Chart lässt sich erkennen, dass der Kurs in den letzten 30 Tagen um +3,17% gestiegen ist. Die Aktie hat also eine gewisse Aufwärtsdynamik entwickelt.

Die Koninklijke Philips NV Aktie wird in 36 Tagen ihre Quartalszahlen präsentieren. Die Analysten rechnen mit einem leichten Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal und einem Verlustrückgang. Auf Jahressicht sind die Analysten optimistisch und erwarten einen Anstieg des Umsatzes und Gewinns. Die Charttechnik zeigt kurzfristig eine Unterstützung bei der Aktie.

Aktionäre sollten jedoch beachten, dass Expertenschätzungen auf eine negative Entwicklung des Aktienkurses in den nächsten 12 Monaten hindeuten.

Dieser Artikel dient nur zur Information und gibt keine Anlageempfehlungen oder Hinweise auf mögliche Investitionsrisiken.