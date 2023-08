Koninklijke Philips: Erwarteter Umsatz- und Gewinnanstieg in Q3 Quartalsbilanz

ARTIKEL:

In knapp 72 Tagen wird das Unternehmen Koninklijke Philips, dessen Hauptsitz sich in Amsterdam, Niederlande befindet, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal offenlegen. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Und wie entwickelt sich die Koninklijke Philips Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Es sind nur noch 72 Tage bis zur Veröffentlichung der Quartalszahlen der Koninklijke Philips Aktie. Das Unternehmen verfügt aktuell über eine Marktkapitalisierung von 17,23 Mrd. EUR und viele Aktionäre sowie Analysten warten gespannt auf die Ergebnisse. Derzeitige Datenanalysen weisen darauf hin, dass es im Vergleich zum vorherigen Quartal zu einem leichtem Umsatzplus kommen könnte. Im dritten Quartal des Jahres 2022 konnte Koninklijke Philips einen Umsatz von 4,31 Mrd. EUR erzielen – nun wird ein...