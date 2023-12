Koninklijke Philips Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Southern Calif Gas":

Die technische Analyse der Koninklijke Philips-Aktie zeigt eine positive Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +9,23 Prozent, während der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +9,46 Prozent aufweist. Dies führt zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Anleger haben in den letzten zwei Wochen in sozialen Medien überwiegend positive Kommentare zum Unternehmen abgegeben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Gut". Die Auswertung von Kommentaren ergab außerdem 5 positive und 3 negative Signale, was zu einer insgesamt positiven Empfehlung führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist das Unternehmen ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 38 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Koninklijke Philips erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich Koninklijke Philips als lukratives Investment, da die Dividendenrendite mit 2,08 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aus heutiger Sicht erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.