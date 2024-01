Koninklijke Philips Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Philips Electronics":

Das Anleger-Sentiment für Koninklijke Philips war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Dies spiegelt sich auch in den aktuellen Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien wider. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) für Koninklijke Philips aktuell bei 29,4 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Dies führt ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 35,74, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zur Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" hat Koninklijke Philips in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 2,19 Prozent erzielt. Im Vergleich zum Durchschnitt der Branche und des Sektors führt dies zu einem "Neutral"-Rating.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Koninklijke Philips-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 18,8 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 21,145 EUR liegt. Dies entspricht einer positiven Abweichung von 12,47 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Abweichung von 11,06 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Koninklijke Philips-Aktie aufgrund des Anleger-Sentiments, des RSI, des Branchenvergleichs und der technischen Analyse eine positive Gesamtbewertung.