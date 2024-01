Koninklijke Philips Aktie: Das ist beeindruckend!

Die Dividendenrendite von Koninklijke Philips beträgt 2,08 Prozent, was 2,08 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Koninklijke Philips besonders positiv diskutiert. An 11 Tagen war das Stimmungsbarometer positiv, ohne negative Diskussionen. Anleger waren größtenteils neutral an insgesamt drei Tagen. Aktuell sind es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung, basierend auf tiefergehenden und automatischen Analysen.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Koninklijke Philips liegt bei 38,2, ähnlich dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Koninklijke Philips-Aktie überkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage deutet jedoch darauf hin, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Koninklijke Philips.