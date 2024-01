Koninklijke Philips Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Weitere Suchergebnisse zu "Philips Electronics":

Der Aktienkurs von Koninklijke Philips zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" eine Rendite von -2,19 Prozent, was mehr als 2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten 0 Prozent, und auch hier liegt Koninklijke Philips mit 2,19 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert auch wichtige Einschätzungen. Bei Koninklijke Philips zeigt sich eine stark veränderte Diskussionsintensität mit weniger Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Koninklijke Philips mit 2,08 Prozent 2,08 Prozent über dem Branchendurchschnitt von "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör", der eine durchschnittliche Dividendenrendite von 0 Prozent aufweist. Aus dieser Sicht ist die Aktie ein lukratives Investment und erhält eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Koninklijke Philips liegt bei einem Wert von 38, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält Koninklijke Philips daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.