Koninklijke Philips Aktie: DAS heißt noch nichts

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Koninklijke Philips liegt bei einem Wert von 38, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" Branche auf durchschnittlichem Niveau liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als neutral bewertet, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Koninklijke Philips im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,19 Prozent erzielt, was 2,19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche beträgt 0 Prozent, wobei Koninklijke Philips aktuell 2,19 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe als neutral bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Koninklijke Philips bei 19,39 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 18,216 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von -6,05 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 20,37 EUR, was einer Distanz von -10,57 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht" in der technischen Analyse.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren eine allgemein positive Einschätzung und Stimmung rund um die Aktie von Koninklijke Philips. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und auch die angesprochenen Themen waren überwiegend positiv. Die Redaktion bewertet daher das Unternehmen als "Gut" und ermittelt insgesamt neun Handelssignale auf dieser Ebene, die alle auf "Gut" hindeuten. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Koninklijke Philips in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen als "Gut" bewertet wird.