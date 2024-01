Koninklijke Philips Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "Philips Electronics":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Koninklijke Philips betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 34,09 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 38,69 führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt der aktuelle Kurs von Koninklijke Philips von 21,28 EUR eine Entfernung von +12,47 Prozent vom GD200 (18,92 EUR), was ein "Gut"-Signal darstellt. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 19,32 EUR einen Abstand von +10,14 Prozent auf, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie aktuell 2, was eine positive Differenz von +2,08 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" bedeutet. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, mit positiven Themen an zwei Tagen, überwiegend negativer Kommunikation an einem Tag und neutraler Diskussion an den letzten ein bis zwei Tagen. Statistische Auswertungen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.