Koninklijke Philips Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die Anlegerstimmung gegenüber Koninklijke Philips war in den letzten Tagen hauptsächlich positiv. Die Diskussion in den sozialen Medien drehte sich vor allem um positive Themen, ohne negative Äußerungen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund einer Stimmungsanalyse erhält Koninklijke Philips daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führte ebenfalls zu einer "Gut" Bewertung. Insgesamt erhält Koninklijke Philips von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionsintensität bezüglich Koninklijke Philips zeigt nur eine schwache Aktivität im Netz, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine negative Veränderung hin, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Koninklijke Philips in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Koninklijke Philips eine Performance von -2,19 Prozent. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Underperformance von -2,19 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Bei einer Dividende von 2,08 % ist Koninklijke Philips im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör (0 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 2,08 Prozentpunkte beträgt. Daraus ergibt sich die Einstufung als "Gut".