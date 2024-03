Koninklijke Philips Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Weitere Suchergebnisse zu "Philips Electronics":

Die Koninklijke Philips hat in den letzten Monaten eine gemischte Performance gezeigt, wie aus der technischen Analyse hervorgeht. Der aktuelle Kurs liegt 2,47 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch nur -0,51 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Fundamental betrachtet weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 38,2 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" zeigt hier einen Wert von 0. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividende schüttet Koninklijke Philips eine Dividendenrendite von 2,08 % aus, was 2,08 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut".

Im Vergleich zur Branchenperformance lag die Aktie in den letzten 12 Monaten um -2,19 Prozent zurück. Dies stellt eine Underperformance im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 Prozent dar. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite um 2,19 Prozent unter dem Durchschnittswert. Insgesamt führt dies zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.