Koninklijke Philips Aktie: Was passiert jetzt?

Die Koninklijke Philips wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 19,4 EUR, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (19,46 EUR) um +0,31 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 20,39 EUR ergibt eine Abweichung von -4,56 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie somit als "Neutral" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Koninklijke Philips in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ebenfalls ergeben, dass es in den letzten zwei Wochen hauptsächlich positive Kaufsignale gab. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für die Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Koninklijke Philips liegt bei 38,2, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher eine Einstufung als "Neutral".