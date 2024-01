Koninklijke Philips Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Philips Electronics":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Koninklijke Philips liegt bei einem Wert von 38, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" auf ähnlichem Niveau liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung des Unternehmens aufgrund fundamentaler Kriterien.

Die Diskussionen in sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Stimmung rund um Koninklijke Philips. In den letzten beiden Wochen wurden viele positive Meinungen geäußert, und auch die besprochenen Themen waren größtenteils positiv. Insgesamt lassen sich sieben Handelssignale erkennen, die auf eine positive Entwicklung hindeuten. Die Anlegerstimmung wird daher als "Gut" bewertet.

Im vergangenen Jahr erzielte Koninklijke Philips eine Performance von -2,19 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche eine Underperformance darstellt. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 0 Prozent, und Koninklijke Philips lag 2,19 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Koninklijke Philips höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Dividendenpolitik der Aktie erhält daher die Einstufung "Gut".