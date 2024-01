Koninklijke Philips Aktie: Was ist hier nur passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "Philips Electronics":

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. Im Falle von Koninklijke Philips zeigt sich eine übliche Aktivität im Netz, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Diskussionsintensität führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Koninklijke Philips aktuell bei 2, was eine positive Differenz von +2,08 Prozent zum Branchendurchschnitt im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" ergibt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von Koninklijke Philips als "Gut".

Ein weiterer Faktor, der bei der Einschätzung einer Aktie berücksichtigt wird, ist der Relative Strength Index (RSI), der Aufschluss darüber gibt, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (34,09 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (38,69 Punkte) deuten darauf hin, dass Koninklijke Philips weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Abschließend betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Koninklijke Philips mit 38,2 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.