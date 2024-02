Koninklijke Philips Aktie: Viel Lärm um nichts?

Weitere Suchergebnisse zu "Philips Electronics":

Die Dividendenrendite von Koninklijke Philips liegt derzeit bei 2,08 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies zeigt, dass das Unternehmen seinen Aktionären im Vergleich zur Branche eine höhere Dividende zahlt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Koninklijke Philips in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,19 Prozent erzielt, was eine Underperformance im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 Prozent darstellt. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Gesundheitspflege"-Sektors, der eine Rendite von 0 Prozent verzeichnete, lag Koninklijke Philips um 2,19 Prozent darunter. Aufgrund dieser vergleichsweise negativen Performance erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung rund um die Aktie von Koninklijke Philips wurde anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beurteilt. Die Beitragsanzahl und die Änderung der Stimmung ergaben eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmungsrate, was zu einer "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Koninklijke Philips-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 19,39 EUR angegeben. Der letzte Schlusskurs von 18,92 EUR weicht davon um -2,42 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs von 20,37 EUR unter dem gleitenden Durchschnitt um -7,12 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Koninklijke Philips-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.