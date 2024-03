Koninklijke Philips Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Weitere Suchergebnisse zu "Philips Electronics":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Koninklijke Philips liegt bei 38, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" Branche einem durchschnittlichen Niveau entspricht.

Die aktuelle 200-Tage-Linie (GD200) der Koninklijke Philips verläuft bei 19,38 EUR, was dazu führt, dass die Aktie eine "Neutral"-Einstufung erhält. Der Aktienkurs ging bei 18,78 EUR aus dem Handel, was einem Abstand von -3,1 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 20,19 EUR angenommen, was einer Differenz von -6,98 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal für die Koninklijke Philips-Aktie darstellt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung der Koninklijke Philips-Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Koninklijke Philips-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Jedoch ergibt die Analyse des RSI25, dass das Unternehmen überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Koninklijke Philips-Aktie.