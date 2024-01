Koninklijke Philips Aktie: So kann es weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Koninklijke Philips.

Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 29,02 Punkte, was darauf hinweist, dass Koninklijke Philips momentan überverkauft ist. Entsprechend wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 27,92, dass Koninklijke Philips überverkauft ist, und erhält somit auch für den RSI25 ein "Gut"-Rating. Somit wird Koninklijke Philips insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf Dividenden schüttet Koninklijke Philips derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör, mit einer Differenz von 2,08 Prozentpunkten (2,08 % gegenüber 0 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Koninklijke Philips liegt bei 38, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet erhält Koninklijke Philips daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Koninklijke Philips derzeit bei 19,05 EUR, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt. Der Aktienkurs liegt bei 21,895 EUR und hat damit einen Abstand von +14,93 Prozent aufgebaut. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei +11,31 Prozent, was ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet also "Gut".