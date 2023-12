Koninklijke Philips Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Weitere Suchergebnisse zu "Philips Electronics":

Mit einer Dividendenrendite von 2,08 Prozent liegt die Aktie von Koninklijke Philips über dem Branchendurchschnitt im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Dies macht die Aktie zu einem lukrativen Investment und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Koninklijke Philips liegt bei 38, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich fundamentaler Kriterien.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" weist Koninklijke Philips eine Rendite von -2,19 Prozent auf, was mehr als 2 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" liegt die Rendite mit 2,19 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und der Diskussionsintensität zeigt sich, dass die Aktivität von Koninklijke Philips eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist und daher eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung erhält Koninklijke Philips daher in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".