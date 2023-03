Koninklijke Philips Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Weitere Suchergebnisse zu "Philips Electronics":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Koninklijke Philips, die im Segment "Gesundheitsausrüstung" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 15.03.2023, 00:13 Uhr, an ihrer Heimatbörse EN Amsterdam mit 15.36 EUR.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Koninklijke Philips entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Koninklijke Philips. Es gab insgesamt sieben positive und vier negative Tage. An drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Koninklijke Philips daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Koninklijke Philips von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Koninklijke Philips konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Sell". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Koninklijke Philips auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.

3. Dividende: Koninklijke Philips hat mit einer Dividendenrendite von 2,08 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.37%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche beträgt -0,29. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Koninklijke Philips-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

