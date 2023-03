Koninklijke Philips-Aktie: Nicht entmutigen lassen!

Koninklijke Philips-Aktionäre fiebern gebannt dem 24.04. entgegen – dem Tag, an dem das Unternehmen wieder seine Bücher öffnet. Der Geschäftsbericht zum 1. Quartal steht ins Haus, die große Frage lautet: Wird alles wie erwartet oder sind Überraschungen möglich? Und welchen Einfluss wird das voraussichtlich auf den Kurs der Koninklijke Philips-Aktie haben?

Die Veröffentlichung des neuen Zahlenwerks der Koninklijke Philips-Aktie steht ins Haus: In 29 Tagen will das an der Börse mit 13,05 Milliarden EUR bewertete Unternehmen den Quartalsbericht um 07:00 Uhr vorlegen. Bei Anlegern und Analysten steigt somit die Spannung. Laut Marketscreener-Daten sind sich die Experten im Mittel einig, dass für das 1. Vierteljahr ein leichten Umsatzplus zu erwarten ist. Konkret soll der Umsatz im Vorjahresvergleich um 2,02 Prozent auf 4,00...