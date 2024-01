Koninklijke Philips Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die technische Analyse zeigt, dass die Koninklijke Philips derzeit gut abschneidet, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 19,21 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (21,435 EUR) um +11,58 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 20,05 EUR, was einer Abweichung von +6,91 Prozent entspricht. Daher ist die Aktie auch in diesem Zeitraum ein "Gut"-Wert, was insgesamt zu einem Rating von "Gut" führt.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Internet zeigt die Analyse, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung aufgrund der Kommunikation im Internet.

Im fundamentalen Bereich wird deutlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Koninklijke Philips mit einem Wert von 38,2 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich der Dividende beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,08 Prozent, was 2,08 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Koninklijke Philips-Aktie eine "Gut"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Insgesamt zeigt die tiefgehende Analyse der technischen, fundamentalen und sentimentalen Aspekte, dass die Koninklijke Philips-Aktie derzeit ein gemischtes Bild in Bezug auf ihre Bewertung hat.