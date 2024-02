Koninklijke Philips Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Weitere Suchergebnisse zu "Philips Electronics":

Die Dividendenrendite für Koninklijke Philips beträgt 2,08 Prozent und liegt damit nur leicht über dem Mittelwert für diese Aktie. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten. In Bezug auf die technische Analyse und trendfolgende Indikatoren liegt der längerfristige Durchschnitt der Koninklijke Philips-Aktie bei 19,39 EUR, was dem letzten Schlusskurs ähnlich ist und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt hingegen beträgt aktuell 20,36 EUR, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Koninklijke Philips auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Koninklijke Philips beträgt 38, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" als neutral eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für Koninklijke Philips liegt bei 71,33 und der RSI25 beläuft sich auf 77,62, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.