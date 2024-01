Koninklijke Philips Aktie: Jetzt geht’s los!

Der Aktienkurs von Koninklijke Philips hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,19 Prozent erzielt, was 2,19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche beträgt die mittlere jährliche Rendite 0 Prozent, wobei Koninklijke Philips aktuell 2,19 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Koninklijke Philips mit 2,08 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Stimmungsbild bei Koninklijke Philips hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf die Stärke der Diskussion festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird für diesen Bereich eine "Schlecht"-Bewertung für Koninklijke Philips vergeben.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Koninklijke Philips zeigt an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt erhält das Koninklijke Philips-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesen verschiedenen Abschnitten.