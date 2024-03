Koninklijke Philips Aktie: Ist das wirklich alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Philips Electronics":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Koninklijke Philips wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 19,57 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 zeigt hingegen weder überkauft noch -verkauft an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Koninklijke Philips-Aktie damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren betrachtet, um den Auf- oder Abwärtstrend eines Wertpapiers zu bestimmen. Der 200-Tage-Durchschnitt der Koninklijke Philips-Aktie beträgt derzeit 19,42 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 19,92 EUR, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Koninklijke Philips-Aktie also ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Koninklijke Philips-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,19 Prozent erzielt, was 2,19 Prozent unter dem Durchschnitt liegt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auch die Diskussionsintensität zeigt, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Koninklijke Philips-Aktie also ein "Gut"-Rating auf dieser Stufe.