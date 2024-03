Koninklijke Philips Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Weitere Suchergebnisse zu "Philips Electronics":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Koninklijke Philips-Aktie beträgt aktuell 74, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt eine neutrale Bewertung. Die Analyse der RSIs führt insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Koninklijke Philips mit 38,2 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Stimmung für Koninklijke Philips hat sich in den letzten Wochen eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Koninklijke Philips spiegeln eine überwiegend positive Stimmung wider, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse neun positive Handelssignale und keine negativen Signale, was zu einer abschließenden Einstufung als "Gut"-Aktie führt. Zusammengefasst wird die Aktie als angemessen bewertet angesehen.