Koninklijke Philips Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Koninklijke Philips wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 63,88 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen Wert von 44,88, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Koninklijke Philips mit 21,195 EUR derzeit +4,31 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 von +9,7 Prozent insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet trägt ebenfalls zur Einschätzung einer Aktie bei. In diesem Zusammenhang zeigt Koninklijke Philips interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Mit einer Dividendenrendite von 2,08 Prozent liegt Koninklijke Philips 2,08 Prozent über dem Branchendurchschnitt in der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör", was die Aktie aus heutiger Sicht zu einem lukrativen Investment macht. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Gut".