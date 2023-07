Koninklijke Philips Aktie: Hammer Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Philips Electronics":

Per 28.07.2023, 13:30 Uhr wird für die Aktie Koninklijke Philips am Heimatmarkt EN Amsterdam der Kurs von 18.92 EUR angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Gesundheitsausrüstung".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Diskussionen rund um Koninklijke Philips auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Buy" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Koninklijke Philips sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Buy" angemessen bewertet.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Koninklijke Philips beläuft sich mittlerweile auf 16,31 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 19 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +16,49 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 19,02 EUR. Somit ist die Aktie mit -0,11 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Koninklijke Philips weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,08 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt ("Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör") von 0 %. Mit einer Differenz von lediglich 2,08 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Buy" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.