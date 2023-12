Koninklijke Philips Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Weitere Suchergebnisse zu "Philips Electronics":

Die Anleger-Stimmung in Bezug auf Koninklijke Philips ist insgesamt sehr positiv. Dies ergibt sich aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen, die zur Bewertung der Aktie herangezogen wurden. In diesen Diskussionen standen vor allem positive Themen im Vordergrund, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führte. Die Analyse zeigte auch, dass es sowohl negative als auch positive Handelssignale gab, was letztendlich zu einer neutralen Empfehlung führte.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus der Gesundheitspflegebranche liegt die Rendite von Koninklijke Philips bei -2,19 Prozent. Dies ist mehr als 2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Ähnlich sieht es bei der mittleren Rendite der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche aus, bei der Koninklijke Philips ebenfalls 2,19 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt liegt. Diese Entwicklung führt zu einem neutralen Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Koninklijke Philips beträgt 38, während vergleichbare Unternehmen aus der Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör-Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie somit weder unterbewertet noch überbewertet, weshalb sie in dieser Kategorie neutral eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende liegt Koninklijke Philips mit 2,08 % höher als der Branchendurchschnitt von 0 %. Somit wird die Ausschüttung als gut bewertet, da die Differenz bei 2,08 Prozentpunkten liegt.