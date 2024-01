Koninklijke Philips Aktie: Gigantischer Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Philips Electronics":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Derzeit beträgt das KGV von Koninklijke Philips 38, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentaler Sicht ist Koninklijke Philips weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" zeigt Koninklijke Philips eine Rendite von -2,19 Prozent, was mehr als 2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 0 Prozent, wobei Koninklijke Philips mit 2,19 Prozent darunter liegt. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Koninklijke Philips beträgt 48,99, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 27,38, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage einen Wert von 19,16 EUR für die Koninklijke Philips-Aktie, während der letzte Schlusskurs bei 21,51 EUR liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +12,27 Prozent im Vergleich und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 19,95 EUR über dem letzten Schlusskurs (+7,82 Prozent Abweichung), wodurch die Koninklijke Philips-Aktie auch hier mit einem "Gut"-Rating bewertet wird.

Zusammenfassend erhält Koninklijke Philips auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "Gut"-Bewertung.