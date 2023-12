Koninklijke Philips Aktie: Es geht auch anders!

Weitere Suchergebnisse zu "Rentokil Initial":

Der Aktienkurs von Koninklijke Philips verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,19 Prozent. Im Vergleich dazu zeigten ähnliche Aktien aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" eine durchschnittliche Performance von 0 Prozent, was bedeutet, dass Koninklijke Philips eine Underperformance von -2,19 Prozent verzeichnete. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 0 Prozent, und Koninklijke Philips schnitt 2,19 Prozent unter diesem Wert ab. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Fundamentaldaten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Koninklijke Philips aktuell einen Wert von 38 auf. Im Vergleich dazu beträgt das durchschnittliche KGV vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" 0. Somit kann festgehalten werden, dass Koninklijke Philips aus fundamentalen Gesichtspunkten weder über- noch unterbewertet ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Koninklijke Philips im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 2,08 % auf, was 2,08 Prozentpunkte mehr ist als der durchschnittliche Wert von 0 %. Aufgrund des höheren potenziellen Gewinns wird die Aktie daher mit "Gut" eingestuft.

Hinsichtlich des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass Koninklijke Philips derzeit überverkauft ist, wie der 7-Tage-RSI von 29,4 Punkten zeigt. Dahingegen wird der 25-Tage-RSI von 35,74 als neutral eingestuft, da das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt erhält Koninklijke Philips daher eine Bewertung von "Gut" für diesen Punkt in der Analyse.