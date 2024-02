Koninklijke Philips Aktie: Eine klare Abfuhr!

Weitere Suchergebnisse zu "Philips Electronics":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Koninklijke Philips hat einen 7-Tage-RSI von 75,9 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 73,48 zeigt, dass die Aktie überkauft ist und somit auch hier die Einstufung "Schlecht" erhält.

Das Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet für Koninklijke Philips zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Koninklijke Philips eine "Gut"-Bewertung aufgrund einer positiven Differenz von +2,08 Prozent zum durchschnittlichen Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs vergleichbarer Unternehmen in der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör".

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Koninklijke Philips-Aktie in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage auf einem ähnlichen Niveau liegt und somit als "Neutral" bewertet wird. Jedoch liegt der Schlusskurs in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie somit auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.