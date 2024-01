Koninklijke Philips Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Weitere Suchergebnisse zu "Philips Electronics":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Koninklijke Philips liegt bei 38, was im Vergleich zu Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" (mit einem KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt (ca. 0 Prozent) liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen auf sozialen Medien signalisieren eine positive Stimmung und Einschätzungen zum Unternehmen Koninklijke Philips. In den vergangenen zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Dies führt zu 7 positiven Handelssignalen und keiner negativen auf der Anlegerseite, wodurch die Aktie als "Gut" eingestuft wird.

In den letzten 12 Monaten erzielte Koninklijke Philips eine Performance von -2,19 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche einer Underperformance von -2,19 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite ebenfalls 2,19 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Diskussionen rund um das Unternehmen haben zugenommen, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Somit erhält die Koninklijke Philips-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.