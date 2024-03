Koninklijke Philips Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Weitere Suchergebnisse zu "Philips Electronics":

Die Aktie von Koninklijke Philips wird derzeit anhand verschiedener Indikatoren bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der 50- und 200-Tages-Durchschnitt der Aktie neutral ist. Der letzte Schlusskurs liegt nur geringfügig über dem längerfristigen Durchschnitt und nahe dem kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt. Daher erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde festgestellt, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat positiver geworden ist. Auch die Diskussionsintensität rund um die Aktie hat zugenommen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die fundamentale Bewertung zeigt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 38, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" auf ähnlichem Niveau liegt. Daher erhält die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Koninklijke Philips gesprochen wurde. Auch in den letzten Tagen standen vor allem positive Signale im Vordergrund, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.