Koninklijke Kpnv Adr Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Koninklijke Kpn in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich ebenfalls nicht verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite beträgt 4,9 Prozent, was 4,9 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Die Dividende wird in Relation zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 35,43, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 35, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von Koninklijke Kpn in den sozialen Medien von privaten Nutzern eher neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.