Koninklijke Kpn Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die Koninklijke Kpn-Aktie wird derzeit von trendfolgenden Indikatoren als "Neutral" eingestuft. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt beträgt 3,19 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs von 3,318 EUR liegt, was einer Abweichung von +4,01 Prozent entspricht. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,16 EUR, ebenfalls nahe dem letzten Schlusskurs und einer Abweichung von +5 Prozent. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird auch als eher neutral bewertet, da in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Themen rund um die Koninklijke Kpn-Aktie angesprochen wurden. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Einstufung generiert.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 4,9 Prozent, was 4,9 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion vergibt daher eine "Gut"-Bewertung für die Dividendenpolitik.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie mit einem Wert von 8,65 in etwa auf dem Niveau der Vergleichsbranche. Insgesamt wird daher auch hier eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien vergeben.