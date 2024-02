Koninklijke Kpn Aktie: Wohin geht die Reise?

Weitere Suchergebnisse zu "KPN":

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, weshalb wir dies als "Neutral" bewerten. Die Diskussionsintensität über Koninklijke Kpn hat sich ebenfalls nicht wesentlich verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Koninklijke Kpn-Aktie liegt bei 29, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis mit 38,1 jedoch neutral. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Koninklijke Kpn.

Die Dividendenrendite von Koninklijke Kpn beträgt derzeit 4,9 %, was über dem Branchendurchschnitt von 0 % liegt. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat Koninklijke Kpn ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,65, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentaler Basis.