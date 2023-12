Koninklijke Kpn Aktie: Jetzt wird es spannend!

Bei Koninklijke Kpn beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit 4, was eine positive Differenz von +4,9 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" ergibt. Aus diesem Grund erhält Koninklijke Kpn von den Analysten eine "Gut"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann auf den Relative Strength Index (RSI) zurückgegriffen werden. Der RSI für Koninklijke Kpn liegt bei 51,92, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 60,38, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Bild zu einem Rating von "Neutral".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Koninklijke Kpn liegt bei einem Wert von 8, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält Koninklijke Kpn eine "Neutral"-Bewertung.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Koninklijke Kpn eine Performance von 17,85 Prozent, was einer Outperformance von +17,85 Prozent im Branchenvergleich für Koninklijke Kpn bedeutet. Sowohl im Vergleich zu ähnlichen Aktien als auch zum gesamten "Telekommunikationsdienste"-Sektor liegt Koninklijke Kpn deutlich über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.