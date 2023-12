Koninklijke Ahold Delhaize Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Weitere Suchergebnisse zu "Ahold Delhaize":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne ermöglichen könnten. Für Koninklijke ANeutral Delhaize wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 73,58 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher erhält es eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 57,64, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Koninklijke ANeutral Delhaize in diesem Abschnitt ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite von Koninklijke ANeutral Delhaize beträgt derzeit 2,87%. Dies liegt über dem Branchendurchschnitt von 0%, was zu einer "Gut"-Einstufung bezüglich der Dividende führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Koninklijke ANeutral Delhaize von privaten Anlegern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit ebenfalls eine "Gut"-Einstufung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Koninklijke ANeutral Delhaize liegt bei 26, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 0) als durchschnittlich eingestuft wird. Aus fundamentalen Kriterien ist das Wertpapier weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.