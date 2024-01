Koninklijke ANeutral Delhaize schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln. Mit einem Unterschied von 2,87 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt von 0 % erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Gut".

Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Koninklijke ANeutral Delhaize liegt bei 26, was ähnlich ist wie der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Aufgrund dieses Werts wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Das Anleger-Sentiment ist positiv, was ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie ist. In den sozialen Medien wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen zur Aktie von Koninklijke ANeutral Delhaize veröffentlicht. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um die Aktie, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Koninklijke ANeutral Delhaize bei einem Niveau von 73,14 zur Einstufung "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt hingegen eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Zusammenfassend ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung auf "Schlecht" basierend auf dem RSI.

