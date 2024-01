Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu bewerten. Bei Koninklijke ANeutral Delhaize beträgt das aktuelle KGV 26, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Daraus ergibt sich, dass Koninklijke ANeutral Delhaize aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet ist, und die Aktie in dieser Kategorie daher eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Koninklijke ANeutral Delhaize eine Performance von 24,19 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 0 Prozent abschnitten. Dies bedeutet eine Outperformance von +24,19 Prozent im Branchenvergleich für Koninklijke ANeutral Delhaize. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 0 Prozent hatte, übertraf Koninklijke ANeutral Delhaize um 24,19 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Koninklijke ANeutral Delhaize derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 29,41 EUR, während der Aktienkurs bei 27 EUR liegt, was einer Abweichung von -8,19 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 26,95 EUR zeigt eine Abweichung von +0,19 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert ausweist. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Neutral" in der technischen Analyse.

Bezogen auf das aktuelle Kursniveau beträgt die Dividendenrendite der Koninklijke ANeutral Delhaize 2,87 Prozent, was 2,87 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Verbindung, was für die Koninklijke ANeutral Delhaize positiv ausfällt.