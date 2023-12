Weitere Suchergebnisse zu "Ahold Delhaize":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über Koninklijke ANeutral Delhaize diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Dies führte zu einer insgesamt positiven Bewertung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividende weist Koninklijke ANeutral Delhaize derzeit eine Dividendenrendite von 2,87 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0%. In der Kategorie "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" erhält die Aktie daher eine gute Bewertung.

Die Analyse der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien ergab keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen. Die Aktie erhält daher in diesem Bereich eine neutrale Bewertung, obwohl eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz festgestellt wurde.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 29,5 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 26,06 EUR liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 27,02 EUR, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".