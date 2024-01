Koninklijke Ahold Delhaize Aktie: Das macht sprachlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Ahold Delhaize":

Der Aktienkurs von Koninklijke ANeutral Delhaize hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 24,19 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine Überperformance von 24,19 Prozent darstellt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt im Durchschnitt 0 Prozent, wobei Koninklijke ANeutral Delhaize aktuell 24,19 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der starken Performance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 29,35 EUR für die Koninklijke ANeutral Delhaize-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 26,695 EUR, was einer Abweichung von -9,05 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht zur Folge hat. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 26,88 EUR, was darauf hinweist, dass die Aktie auf kurzfristigerer Basis eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie in der einfachen Charttechnik als "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Koninklijke ANeutral Delhaize auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,87 % aus, was 2,87 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Koninklijke ANeutral Delhaize liegt bei 26,71, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit wird die Gesamteinschätzung der Aktie als "Gut" eingestuft.