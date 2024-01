Koninklijke Ahold Delhaize Aktie: Das liegt auf Eis

Die Koninklijke ANeutral Delhaize-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 29,42 EUR verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 27.065 EUR, was einem Unterschied von 8 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt von 26,96 EUR weist hingegen nur eine geringe Abweichung von +0,39 Prozent auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Koninklijke ANeutral Delhaize-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Koninklijke ANeutral Delhaize ist insgesamt sehr positiv, wie aus Diskussionsforen und sozialen Medien hervorgeht. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den letzten Tagen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Vergleicht man den Aktienkurs von Koninklijke ANeutral Delhaize mit dem durchschnittlichen Wert im Sektor "Verbrauchsgüter", so zeigt sich eine Rendite von 24,19 Prozent über dem Durchschnitt. Im Vergleich zur Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" liegt die Rendite sogar deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 zeigt an, dass Koninklijke ANeutral Delhaize überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 hingegen führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält die Koninklijke ANeutral Delhaize-Aktie somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.