Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Koninklijke ANeutral Delhaize liegt bei 26, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 in der Lebensmittel- und Grundnahrungsmittelbranche einem ähnlichen Niveau entspricht. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet und wird daher neutral bewertet.

Die Dividendenrendite von Koninklijke ANeutral Delhaize beträgt derzeit 2,87 %, was über dem Branchendurchschnitt von 0 % liegt. In Bezug auf die ausgeschüttete Dividende wird dies als gut eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion über Koninklijke ANeutral Delhaize, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse wird die Koninklijke ANeutral Delhaize derzeit als schlecht eingestuft. Der aktuelle Kurs liegt 10,16 % über dem gleitenden Durchschnittskurs GD200 und 1,66 % unter dem GD50, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.