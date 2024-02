Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Koninklijke ANeutral Delhaize liegt bei 66,81, was auf eine als weder überkauft noch -verkauft betrachtete Situation hinweist und somit als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Koninklijke ANeutral Delhaize liegt bei 63, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung als "Neutral" vergeben.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Koninklijke ANeutral Delhaize aktuell 2, was eine positive Differenz von +2,87 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" ergibt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von Koninklijke ANeutral Delhaize heute mit "Gut".

Die Diskussionen rund um Koninklijke ANeutral Delhaize auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln deutliche Signale zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten beiden Wochen überwiegen insgesamt positive Meinungen. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, das Unternehmen sei als "Gut" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Koninklijke ANeutral Delhaize bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet ist.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Koninklijke ANeutral Delhaize wurde in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Gut". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Koninklijke ANeutral Delhaize auf dieser Stufe daher eine "Gut"-Rating.